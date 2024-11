LACMA Art and Film Gala 2024, i look imperdibili sul red carpet. FOTO

1/16 Image Press Agency/Nur Photo/Shutterstock via Ipa/Fotogramma PH John Salangsang/Shutterstock via Ipa/Fotogramma

BLAKE LIVELY IN TAMARA RALPH - L'attrice californiana ha rubato i riflettori a Los Angeles al LACMA Art+Film Gala, giunto quest'anno alla tredicesima edizione.

Col suo minidress in maglia con cristalli incastonati, coordinato a uno scenografico mantello in seta arancione, ha illuminato la notte di Los Angeles. Nel look anche sandali Louboutin e gioielli di Lorraine Schwartz



