La collana con la croce è il gioiello del momento. FOTO

Kim Kardashian ha completato i suoi molti look dell'ultimo anno con le croci. Memorabile quella scelta per l'abito Dolce & Gabbana con cui è uscita in passerella per la sfilata della Milano Fashion Week dello scorso settembre, look con cui ha raccolto gli applausi insieme ai due stilisti italiani per il suo lavoro di consulente per la collezione Ciao Kim!

Milano Fashion Week, Kim Kardashian musa di Dolce&Gabbana’. FOTO