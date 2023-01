Kim Kardashian compra all'asta la Croce Attallah di Lady Diana

Gli ultimi cinque minuti dell’ asta londinese di Sotheby’s dello scorso mercoledì sono stati concitati, ma tra i quattro offerenti che si sono contesi la Croce di Attallah , straordinario pendente di ametista, diamanti, oro e argento indossato dalla Principessa Diana , Kim Kardashian ha infine ottenuto l’oggetto del desiderio. L’attrice, modella e imprenditrice statunitense ha infatti acquistato il ciondolo , creato negli anni Venti dal gioielliere di corte Garrard, per 163.800 sterline (corrispondenti a 187.290 euro), un prezzo più che doppio rispetto alla stima iniziale. Negli anni Ottanta il primo acquirente del prezioso accessorio fu l’uomo d’affari Naim Attallah, che prestò il gioiello all’amica Diana in diverse occasioni, tra le più note il Gala londinese di beneficenza dell’ottobre 1987 . “La principessa Diana e mio padre erano amici e ricordo che lei veniva spesso a trovarlo nello storico negozio Garrard di Regent Street, dove si trovava il suo ufficio, e in diverse occasioni gli chiedeva in prestito il ciondolo: le piaceva molto” ha raccontato Ramsay Attallah, figlio di Naim. “ Non è stato mai indossato da nessun’altro oltre che da Diana e non è mai stato visto in pubblico dal momento in cui è morta ”.

KIM KARDASHIAN COLLEZIONISTA DELLA MODA DEL PASSATO

approfondimento

Kim Kardashian e Kanye West hanno raggiunto l'accordo sul divorzio

“Si tratta di un gioiello audace per dimensione, colore, e stile, che non può fallire nel creare una dichiarazione vibrante – che sia di fede o di moda, oppure entrambe. Siamo lieti che questo pezzo abbia trovato vita nelle mani di un altro nome di fama mondiale” ha dichiarato Kristian Spofforth, capo del dipartimento di gioielleria di Sotheby’s a Londra. Kim Kardashian ha così soddisfatto ancora una volta l’interesse per i capi di moda storici già mostrato lo scorso anno alla cerimonia del Met Gala, per la quale aveva ottenuto in prestito dal museo Ripley’s Believe It or Not il leggendario abito indossato da Marylin Monroe durante la performance canora di Happy Birthday, Mr. President organizzata per il Presidente John F. Kennedy nel 1962. La stessa sera, Kardashian ha indossato un altro abito sfoggiato da Monroe ai Golden Globes del 1962, mentre nel 2021 la star dei reality ha inoltre acquistato per 25.000 dollari un outfit indossato da Janet Jackson nel video musicale If. Dopo la Croce di Attallah, Kardashian potrebbe aggiungere alla collezione un altro iconico pezzo appartenuto a Diana, un abito da ballo di velluto color melanzana apparso in un ritratto ufficiale del 1991 e ora all'asta.