Kim Kardashian e Kanye West hanno raggiunto l'accordo sul divorzio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Kim Kardashian e Kanye West hanno voltato pagina. La ex-coppia, una delle più chiacchierate del mondo dello spettacolo, ha raggiunto un accordo sul divorzio dopo un matrimonio durato otto anni e quattro figli. Il 29 novembre la superstar dei reality e il rapper hanno depositato in un tribunale di Los Angeles i documenti legali per chiedere l’approvazione di un giudice sui termini della separazione raggiunti di comune accordo, incluso il mantenimento di 200.000 dollari per i bambini dovuto ogni mese da West (anche noto come Ye). L’ex-coppia ha anche optato per l’affidamento congiunto con “parità di accesso” dei figli North, Saint, Chicago e Psalm, tutti di età compresa tra i tre e i nove anni, e per la mediazione nella risoluzione delle controversie sui figli. In caso di mancata partecipazione di uno dei due genitori, l'altro potrà prendere la decisione. Kardashian e Ye copriranno ciascuno la metà delle spese per la sicurezza e per l’educazione dei bambini (incluse quelle per la scuola privata e il college), mentre la divisione dei loro beni avverrà sulla base dell’accordo prematrimoniale che prevedeva la reciproca rinuncia dei coniugi all’assegno di mantenimento e la separazione delle proprietà. L’accordo sul divorzio ha evitato così l'udienza prevista il 14 dicembre.