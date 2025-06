Animal Farm, prima immagine del film di Andy Serkis tratto da Orwell

Dopo anni di attesa e sviluppo, Animal Farm, l’ambizioso adattamento animato dell’iconica opera letteraria di George Orwell firmato da Andy Serkis, si mostra finalmente al pubblico. La pellicola, che si preannuncia come una delle più attese della stagione cinematografica del 2025, ha fatto il suo debutto al Marché del Festival di Cannes e sarà presentata ufficialmente ad Annecy, dove si contenderà l’attenzione con The Magnificent Life of Marcel Pagnol di Sylvain Chomet.

Il film si avvale di una sceneggiatura firmata da Nicholas Stoller, noto per I Muppet e Cicogne in missione, e punta a reinterpretare il capolavoro letterario del 1945 con un taglio più contemporaneo. Questa sarà la terza trasposizione del romanzo, dopo il film animato del 1954 e la versione live-action del 1999. A differenza dei precedenti, Serkis propone un linguaggio visivo moderno e un tono narrativo che, secondo le parole dello stesso Stoller, sarà “un po’ aggiornato” e “più cupamente comico dell’originale”.

Un cast vocale di altissimo profilo

Accanto a Seth Rogen, che interpreta l’ambizioso e dispotico Napoleone, troviamo una serie di nomi illustri del cinema e della televisione. La lista include Gaten Matarazzo (Stranger Things), Steve Buscemi (Boardwalk Empire), Glenn Close (Attrazione fatale), Laverne Cox (Orange is the New Black), Kieran Culkin (Succession), Woody Harrelson (True Detective), Jim Parsons (The Big Bang Theory), Kathleen Turner (Peggy Sue si è sposata) e Iman Vellani (Ms. Marvel).

Lo stesso Andy Serkis, noto anche per le sue interpretazioni in motion capture come Gollum e per il ruolo di Kino Loy in Andor, presterà la voce all’asino Benjamin, animale noto per il suo atteggiamento cinico e disilluso. Questo dettaglio è confermato dalla pagina IMDb dedicata al film.