LE CRITICHE DI MEL GIBSON - Gibson ha criticato il governatore della California Gavin Newsom per la gestione della crisi. Newsom aveva affermato che "si sarebbe occupato delle foreste ma non ha fatto nulla". "Penso che tutti i soldi delle nostre tasse siano andati per il gel per capelli di Gavin”, ha detto l’attore. La star di Braveheart ha detto di aver vissuto nella sua villa per circa 15 anni e che anche le case di alcuni dei suoi vicini sono "sparite", compresa quella dell'attore Ed Harris

Incendi a Los Angeles, almeno 11 morti e 180 mila persone evacuate