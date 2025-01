Incendi Los Angeles, almeno 11 morti e 150 miliardi di danni. DIRETTA

La multinazionale Walt Disney Company donerà 15 milioni di dollari per contribuire agli sforzi di spegnimento, aiutare le vittime e recuperare la città di Los Angeles devastata dagli incendi. Lo ha promesso in Bob Iger, Ad della società, dicendosi “orgoglioso di fornire assistenza a una comunità resiliente e vibrante in questo momento di bisogno". "Walt Disney è arrivata a Los Angeles con poco più della sua sconfinata immaginazione, ed è qui che ha scelto di fare la sua casa, di perseguire i suoi sogni e di creare storie straordinarie che significano così tanto per tante persone in tutto il mondo”, ha dichiarato ancora Iger annunciando l'impegno a sostenere “organizzazioni vitali” che forniscono servizi sul campo come la Croce Rossa Americana, la Fondazione dei Vigili del Fuoco di L.A. e il Banco Alimentare Regionale di Los Angeles, tra le altre.

Anche un altro colosso, Paramount, ha deciso di donare un milione di dollari a organizzazioni locali tra cui la Los Angeles Fire Department Foundation, la California Fire Foundation, la Croce Rossa, Direct Relief, World Central Kitchen e Best Friends Animal Society.