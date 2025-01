Incendi in California, molte case non erano assicurate. Ecco perché

Si aggrava l'emergenza incendi in California con un bilancio provvisorio di 10 morti, oltre 180mila sfollati e migliaia di vigili del fuoco impegnati senza sosta per domare i quattro fronti ancora aperti: bruciano Palisades, Eaton, Kenneth e Hurst, tutti quartieri a nord di Los Angeles che conta oltre 4 milioni di abitanti. Luoghi iconici come la spiaggia di Malibu o la collina di Hollywood sono minacciati dalle fiamme che hanno raggiunto un’estensione totale di 130 chilometri quadrati, paragonabile all’intera città di Torino. Intanto inizia la conta dei danni a partire dalle case, buona parte delle quali non coperte da assicurazioni contro il rischio di incendi. Di questo si è parlato nella puntata del 10 gennaio di Numeri, approfondimento di Sky TG24 .

Il costo degli incendi

Il presidente Usa uscente Joe Biden – che ha annullato il viaggio in Italia per seguire da vicino la crisi – ha annunciato lo stanziamento straordinario di fondi federali per la ricostruzione in California. Come rileva una stima dell’agenzia meteorologica statunitense AccuWeather, i costi totali degli incendi in corso a Los Angeles potrebbero oscillare tra i 135 e 150 miliardi di dollari, cifre provvisorie e destinate con ogni probabilità a scalare la classifica dei roghi più cari nella storia americana.

Le cause dei roghi

Secondo dati del Dipartimento anti incendi della California (Cal Fire), dal 2018 è salito il numero di roghi "vasti" innescati da fulmini, cavi elettrici ammalorati posizionati su aree particolarmente secche e, in misura minore, per mano di piromani. Basta una scintilla e le fiamme si propagano in modo rapido spinte da vento, siccità e caldo.