Francia, incidenti dopo vittoria Psg: ragazzo muore a Dax. 294 arresti

Se sul campo il Psg ha dominato la finale contro l'Inter, superando i nerazzurri per 5 a 0, per le strade francesi si è scatenato il caos, tra festeggiamenti e vandalismi. Sono state oltre 290 le persone fermate per gli incidenti che si sono verificati durante i festeggiamenti a Parigi mentre a Grenoble un'auto è andata a finire contro la folla che stava festeggiando la vittoria, ferendo quattro persone della stessa famiglia. A Dax un giovane è stato accoltellato a morte