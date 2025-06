Ucraina, missili e droni su Kiev. Domani vertice a Istanbul. LIVE

Un attacco con missili balistici e droni è stato lanciato nella notte dalle forze armate russe sulla regione di Kiev e sulla capitale ucraina. Come riporta il The Kyiv Independent sono state udite numerose esplosioni in varie parti della città. Attaccato, nella notte, anche l'Oblast di Zaporizhia: tre persone sono rimaste ferite e danni a infrastrutture e edifici residenziali. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso su Telegram l'augurio che gli Stati Uniti "adottino una posizione decisa sulla questione delle sanzioni per favorire la pace". I capi dei consigli di sicurezza di Gran Bretagna, Germania e Francia saranno a Istanbul insieme a funzionari americani domani, 2 giugno, in occasione della nuova tornata di negoziati russo-ucraini.

