Russia-Ucraina, tra energia e territori annessi: i nodi per la pace

Introduzione

Sono molti i punti interrogativi che pendono sulle trattative di pace per la guerra tra Russia e Ucraina. Un ruolo centrale è quello svolto dagli Stati Uniti di Donald Trump, che da sempre ha spinto molto sulla necessità di colloqui diretti tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky.

In una conversazione telefonica di oltre due ore tra il capo della Casa Bianca e lo Zar che si è tenuta ieri, 19 maggio, si è parlato anche di cessate il fuoco, elemento su cui Washington – mediando in questo caso anche la volontà di Kiev – preme da tempo. Sembra che si siano fatti passi avanti, almeno secondo lo stesso Trump. "La Russia e l'Ucraina inizieranno immediatamente le trattative verso un cessate il fuoco e, ancora più importante, per la fine della guerra. Le condizioni per farlo saranno negoziate tra le due parti perché conoscono i dettagli di un negoziato di cui nessun altro sarebbe a conoscenza", ha detto dopo il colloquio con Putin, definendo “eccellente” il "tono e lo spirito della conversazione".

