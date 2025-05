Ucraina, neutralità e 5 regioni: le richieste della Russia per la pace

Proseguono intanto i contatti tra i leader in vista di una settimana che potrebbe rivelarsi decisiva. Lunedì alle 10 (le 16 ora italiana) è in agenda una telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin come annunciato dallo stesso capo della Casa Bianca. Il presidente Usa ha poi aggiunto che dopo l’omologo russo sentirà Zelensky e assieme al leader ucraino alcuni membri della Nato. Nelle scorse ore Trump si era detto convinto che Putin fosse ancora pronto a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra pur tornando a minacciare nuove sanzioni in caso di mancata intesa. “Sarebbe devastante per la Russia, perché sta attraversando un periodo difficile con l’economia, i prezzi del petrolio sono bassi”, ha detto il tycoon in un’intervista a Fox News