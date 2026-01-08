Strage Crans-Montana, il punto sulle indagini: cosa sappiamo

Introduzione

Proseguono senza sosta le indagini per fare luce sulla strage avvenuta la notte dell’1 gennaio nel disco bar Le Constellation, a Crans-Montana, dove sono morte 40 persone, di cui 6 italiani, e sono rimasti feriti 116 giovani, tra cui 16 nostri connazionali. Nelle ultime ore si sono intensificate le polemiche sul lavoro degli inquirenti, guidati da Beatrice Pilloud e dai suoi quattro procuratori. Tra le critiche, quelle di un eccessivo garantismo nei confronti di Jacques Moretti e Jessica Maric, i proprietari del locale, che, a quasi 48 ore dalla tragedia, la procuratrice Pilloud aveva definito "ancora innocenti" e che ora sono indagati per omicidio, lesioni e incendio involontari (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).