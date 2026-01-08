Offerte Sky
Crans Montana, prosegue inchiesta: procura sotto accusa. Rabbia e lacrime a funerali. LIVE

live Mondo

Tantissimi giovani ai funerali, ieri, di cinque delle sei vittime . Oggi a Genova la cerimonia per Emanuele Galeppini. I legali della famiglia chiedono chiarezza: “Non aveva ustioni, diteci come è morto”. Venerdì commemorazione in Svizzera con Macron e Mattarella. Prosegue l'inchiesta: la Procura generale del Cantone Vallese sta indagando sul passato imprenditoriale dei coniugi Moretti, gestori del bar le Constellation. Un video mostrerebbe la donna scappare dall'incendio con la cassa

Tantissimi giovani ai funerali di cinque delle sei vittime della strage di Crans Montana. “Abbiamo sete di verità, l'Italia si costituisca parte civile”, dice il padre di Chiara Costanzo. A Milano anche il saluto ad Achille Barosi. “Era felice, l'ultimo saluto è stato un bacio”, ha ricordato la madre di Riccardo Minghetti dopo le esequie a Roma. In chiesa anche la sorella di Riccardo, Matilde, 15 anni, scampata al rogo e che quella notte lo ha cercato invano. A Bologna la cerimonia per Giovanni Tamburi: “Portavi la luce in ogni persona”, hanno detto i suoi compagni di scuola. Il funerale di Sofia Prosperi, 15 anni, la vittima più giovane, celebrato a Lugano. Oggi a Genova la cerimonia per Emanuele Galeppini. I legali della famiglia chiedono chiarezza: “Non aveva ustioni, diteci come è morto”. Venerdì commemorazione in Svizzera con anche Macron e Mattarella. Prosegue l'inchiesta: la Procura generale del Cantone Vallese sta indagando sul passato imprenditoriale dei coniugi Moretti, gestori del bar le Constellation. In un video che stanno analizzando gli investigatori, si vedrebbe Jessica Maric fuggire dalle fiamme con la cassa sottobraccio.

Proseguono le indagini sulla strage di Crans, la procura sotto accusa

Nelle ultime ore si intensificano gli attacchi sulle indagini condotte da Beatrice Pilloud e dai suoi quattro procuratori su quanto è accaduto alle 1.30 del primo gennaio nell'interrato del disco bar Le Contellation, a Crans-Montana, dove sono morte 40 persone, di cui 6 italiani, e sono rimasti feriti 116 giovani, tra cui 16 connazionali. Tra le critiche, quelle di un eccessivo garantismo nei confronti di Jacques Moretti e Jessica Maric, i proprietari del locale, che, a quasi 48 ore dalla tragedia, la procuratrice Pilloud aveva definito "ancora innocenti" e che ora sono indagati per omicidio, lesioni e incendio involontari. 

Niguarda: "Lievi segni miglioramento per alcuni pazienti, 3 restano critici"

Si confermano 11 i pazienti coinvolti nell'incendio di Crans Montana attualmente accolti all'ospedale Niguarda di Milano. "La situazione rimane stabile per tutti i pazienti, con lievi accenni di miglioramento per alcuni di loro. Rimangono critiche le condizioni di 3 persone in particolare, a causa delle ustioni riportate e di danni importanti a livello polmonare causati dalle inalazioni, che richiedono un'assistenza meccanica alla respirazione". Lo fa sapere la struttura sanitaria nell'ultimo aggiornamento diffuso oggi. L'ospedale Niguarda rimane "a disposizione per prendere in carico un ulteriore paziente attualmente ricoverato a Zurigo, al momento considerato non trasportabile, così come per dare supporto e assistenza ad ulteriori feriti". 

