Tantissimi giovani ai funerali di cinque delle sei vittime della strage di Crans Montana. “Abbiamo sete di verità, l'Italia si costituisca parte civile”, dice il padre di Chiara Costanzo. A Milano anche il saluto ad Achille Barosi. “Era felice, l'ultimo saluto è stato un bacio”, ha ricordato la madre di Riccardo Minghetti dopo le esequie a Roma. In chiesa anche la sorella di Riccardo, Matilde, 15 anni, scampata al rogo e che quella notte lo ha cercato invano. A Bologna la cerimonia per Giovanni Tamburi: “Portavi la luce in ogni persona”, hanno detto i suoi compagni di scuola. Il funerale di Sofia Prosperi, 15 anni, la vittima più giovane, celebrato a Lugano. Oggi a Genova la cerimonia per Emanuele Galeppini. I legali della famiglia chiedono chiarezza: “Non aveva ustioni, diteci come è morto”. Venerdì commemorazione in Svizzera con anche Macron e Mattarella. Prosegue l'inchiesta: la Procura generale del Cantone Vallese sta indagando sul passato imprenditoriale dei coniugi Moretti, gestori del bar le Constellation. In un video che stanno analizzando gli investigatori, si vedrebbe Jessica Maric fuggire dalle fiamme con la cassa sottobraccio.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: