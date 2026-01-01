Svizzera, le immagini del luogo dell'esplosione a Crans-Montana

L'area è completamente chiusa al pubblico ed è stata imposta una no-fly zone su Crans-Montana. Anche una squadra del soccorso alpino valdostano sta operando sul posto: da Aosta è partito all'alba un elicottero della Protezione civile regionale con a bordo i tecnici del soccorso alpino e un medico

"La deflagrazione, secondo testimonianze, è stata conseguenza dell'incendio, del braciere che si è creato nell'insieme del locale", ha detto il consigliere di Stato Stéphane Ganzer, responsabile del Dipartimento delle Istituzioni. Fra le ipotesi, su cui le autorità però non si sono pronunciate, quella che nel bar possano essere stati accesi dei fuochi d'artificio. Al momento non ci sono notizie precise sul numero delle vittime, che sembrano essere decine, e oltre 100 i feriti, molti gravi.

L'area è completamente chiusa al pubblico ed è stata imposta una no-fly zone su Crans-Montana. "Un attentato può essere assolutamente escluso", ha fatto sapere la Procuratrice Generale Beatrice Pilloud, annunciando l'avvio di un'indagine sulle cause della tragedia. Anche una squadra del soccorso alpino valdostano sta operando sul posto: da Aosta è partito all'alba un elicottero della Protezione civile regionale con a bordo i tecnici del soccorso alpino e un medico.