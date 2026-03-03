Offerte Sky
Raid su Teheran, danni al palazzo del Golestan

Mondo

I raid congiunti di Israele e Stati Uniti su Teheran hanno colpito anche lo storico palazzo del Golestan, residenza storica della dinastia Qajar, anche nota come "la Versailles di Persia".

