Gaza, raid israeliano nel giorno dell’Eid al-Adha

Palestinesi e soccorritori sono intervenuti tra le macerie di un edificio colpito da un raid israeliano a Gaza nel giorno dell’Eid al-Adha. Israele ha dichiarato di aver preso di mira due militanti di Hamas, mentre le autorità sanitarie locali hanno segnalato vittime e feriti civili.
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