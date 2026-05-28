Bangladesh, bufalo albino "Donald Trump" star dello zoo

Un raro bufalo albino del Bangladesh, soprannominato "Donald Trump" per il suo ciuffo biondo, è stato salvato dalla macellazione rituale dell'Eid al-Adha grazie a un intervento delle autorità, che hanno rimborsato l'acquirente citando ragioni di sicurezza pubblica. L'animale, diventato virale sui social, pesa circa 700 kg ed è stato trasferito allo zoo nazionale di Dhaka.