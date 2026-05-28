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Bangladesh, bufalo albino "Donald Trump" star dello zoo

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Un raro bufalo albino del Bangladesh, soprannominato "Donald Trump" per il suo ciuffo biondo, è stato salvato dalla macellazione rituale dell'Eid al-Adha grazie a un intervento delle autorità, che hanno rimborsato l'acquirente citando ragioni di sicurezza pubblica. L'animale, diventato virale sui social, pesa circa 700 kg ed è stato trasferito allo zoo nazionale di Dhaka.

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