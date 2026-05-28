Un raro bufalo albino del Bangladesh, soprannominato "Donald Trump" per il suo ciuffo biondo, è stato salvato dalla macellazione rituale dell'Eid al-Adha grazie a un intervento delle autorità, che hanno rimborsato l'acquirente citando ragioni di sicurezza pubblica. L'animale, diventato virale sui social, pesa circa 700 kg ed è stato trasferito allo zoo nazionale di Dhaka.
Prossimi video
Newark, proteste contro il centro detenzione ICE
Mondo
Soccorritore Dan Maldive: "i sub non hanno trovato uscita"
Mondo
Start, Tajani: ok a Kiev nell'Ue, ma anche i Balcani
Mondo
Bangladesh, bufalo albino "Donald Trump" star dello zoo
Mondo
Alluvione in Cina, cede un ponte: l'auto finisce nel fiume
Mondo
Timeline, la crisi in Medio Oriente e i tagli alla Nato
Mondo
Laos, cinque persone tratte in salvo da una grotta
Mondo