Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

India, messa in sicurezza la statua di Lionel Messi

Mondo

Le autorità di Kolkata, nell'est dell'India, hanno utilizzato delle corde per fissare una statua di Lionel Messi alta 21 metri dopo che i residenti hanno segnalato movimenti della struttura dovuti al vento. La statua era stata inaugurata in occasione della visita dell'attaccante argentino nella città.

Prossimi video

Start, Tajani: ok a Kiev nell'Ue, ma anche i Balcani

Mondo

Bangladesh, bufalo albino "Donald Trump" star dello zoo

Mondo

Alluvione in Cina, cede un ponte: l'auto finisce nel fiume

Mondo

Timeline, la crisi in Medio Oriente e i tagli alla Nato

Mondo

Laos, cinque persone tratte in salvo da una grotta

Mondo

India, messa in sicurezza la statua di Lionel Messi

Mondo