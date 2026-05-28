India, messa in sicurezza la statua di Lionel Messi

Le autorità di Kolkata, nell'est dell'India, hanno utilizzato delle corde per fissare una statua di Lionel Messi alta 21 metri dopo che i residenti hanno segnalato movimenti della struttura dovuti al vento. La statua era stata inaugurata in occasione della visita dell'attaccante argentino nella città.
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