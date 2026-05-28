Libano, Israele colpisce 150 infrastrutture di Hezbollah

Nelle ultime 24 ore l'esercito israeliano ha colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah nelle regioni di Tiro, Nabatieh e della Valle della Bekaa, nel sud del Libano. Nei raid, secondo quanto si apprende da fonti locali, decine di persone sono morte e altre sono rimaste ferite. Stando al ministero della Salute libanese, dal 2 marzo gli attacchi israeliani hanno causato oltre 3mila morti e quasi 10mila feriti.