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Raid russo su Odessa, droni colpiscono zone civili

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Droni russi hanno colpito la città ucraina di Odessa, prendendo di mira alcune zone civili e ferendo 11 persone, tra cui due bambini. Otto feriti sono stati ospedalizzati, tre in gravi condizioni. Il governatore regionale Oleh Kiper ha riferito su Telegram che l'attacco ha danneggiato edifici residenziali, una filiale di Nova Poshta e un supermercato. Diversi veicoli sono andati a fuoco.

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