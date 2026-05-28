Alluvione in Cina, cede un ponte: l'auto finisce nel fiume

A Xiaogan, nella provincia cinese dell'Hubei, un'auto è precipitata in un fiume in piena dopo il cedimento di un ponte. Il veicolo era rimasto bloccato sulla struttura per un guasto elettrico che ha impedito la retromarcia. Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo, abbandonando l'abitacolo poco prima del crollo. Nella zona era stata emessa un'allerta rossa per il rischio di inondazioni.