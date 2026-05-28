Laos, cinque persone tratte in salvo da una grotta

Cinque persone intrappolate da circa una settimana in una grotta nella provincia di Xaisomboun, in Laos, sono state raggiunte dai soccorritori thailandesi. I sette cittadini laotiani erano entrati nella caverna per cercare oro, ma forti piogge e una frana avevano bloccato l'uscita. Le ricerche continuano per altri due dispersi. Tra i soccorritori c'è un sub che aveva partecipato al salvataggio dei 12 ragazzi in Thailandia nel 2018.
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