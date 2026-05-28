Proteste nella notte davanti al centro di detenzione ICE Delaney Hall, a Newark, negli Stati Uniti. I manifestanti hanno chiesto la chiusura della struttura e un trattamento più umano per i migranti detenuti, mentre gli agenti federali hanno presidiato l’area fino alle prime ore del mattino.
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Newark, proteste contro il centro detenzione ICE
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