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Newark, proteste contro il centro detenzione ICE

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Proteste nella notte davanti al centro di detenzione ICE Delaney Hall, a Newark, negli Stati Uniti. I manifestanti hanno chiesto la chiusura della struttura e un trattamento più umano per i migranti detenuti, mentre gli agenti federali hanno presidiato l’area fino alle prime ore del mattino.

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