Il Gigante di Cerne Abbas torna bianco: restauro in corso

Volontari e staff del National Trust hanno avviato alcuni lavori di restauro del Gigante di Cerne Abbas, figura calcarea alta 55 metri incisa su una collina a nord di Dorchester, nel Dorset. L'ultimo restauro dell'opera che raffigura un enorme uomo nudo risaliva al 2019. I cambiamenti climatici, con piogge invernali più intense e crescita di alghe, stanno accelerando il deterioramento della figura, rendendo necessari interventi più frequenti.