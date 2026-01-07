In Svizzera i due coniugi condividono quattro società di cui risultano titolari al 50%. Nel passato di Moretti il coinvolgimento in un’indagine per sfruttamento della prostituzione, mentre nel 2005 è finito in carcere per truffa, rapimento e sequestro di persona
Il 49ennne Jacques Moretti la moglie Jessica Maric, 39 anni, sono al centro delle indagini della Procura del Vallese per la strage di Capodanno avvenuta nel loro locale a Crans-Montana. L'accusa per i due, titolari di un impero di bar e ristoranti tra cui l'ormai tristemente noto Le Constellation, è di omicidio purimo, lesioni e incendio colposi. Moretti, con un passato segnato da condanne in Francia per truffa e sequestro di persona, si è stabilito in Svizzera da oltre 10 anni. La moglie gestisce inoltre una società immobiliare a Cannes, con legami che si estendono fino a Parigi. Dopo un lungo silenzio, la coppia ha rilasciato una dichiarazione di cordoglio, dicendosi "devastata dal dolore" e pronta a collaborare pienamente con gli inquirenti per accertare le responsabilità della tragedia.
Quattro società di cui i coniugi sono titolari al 50%
Come ricostruito dal Corriere della Sera, In Svizzera i due coniugi condividono gli affari, cioè le quattro società di cui risultano titolari al 50%: Le Constellation, rilevato nel 2015 e diventato un locale simbolo della vita notturna di Crans, una sorta di discoteca che però non figura come attività da ballo nei documenti del Registro di commercio del Vallese Centrale dove la società risulta avere un capitale sociale di 20mila franchi svizzeri; Le Senso, un bar aperto nel 2020 sempre a Crans-Montana e specializzato in hamburger; Le Vieux Chalet 1978, cui fa capo un ristorante aperto nel vicino villaggio di Lens dove propongono specialità della Corsica, terra alla quale Moretti è rimasto molto legato. Infine, Le Constel, società nata nel 2022 per l’esercizio di bar (del gruppo fa parte anche il Petite Maison, al quale è stata revocata la licenza).
Leggi anche
Crans-Montana, il Comune: "Dal 2020 nessun controllo nel locale"
I guai con la giustizia di Moretti
Nel passato di Moretti non mancano i guai con la giustizia francese. Una trentina d’anni fa è stato coinvolto in un’indagine per sfruttamento della prostituzione mentre nel 2005 è finito in carcere per truffa, rapimento e sequestro di persona.
©IPA/Fotogramma
Crans Montana, oggi i funerali di 5 delle vittime italiane. FOTO
Oggi nelle scuole si è osservato un minuto di silenzio. Un modo per “ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie”, ha spiegato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara