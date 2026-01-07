Il 49ennne Jacques Moretti la moglie Jessica Maric, 39 anni, sono al centro delle indagini della Procura del Vallese per la strage di Capodanno avvenuta nel loro locale a Crans-Montana. L'accusa per i due, titolari di un impero di bar e ristoranti tra cui l'ormai tristemente noto Le Constellation, è di omicidio purimo, lesioni e incendio colposi. Moretti, con un passato segnato da condanne in Francia per truffa e sequestro di persona, si è stabilito in Svizzera da oltre 10 anni. La moglie gestisce inoltre una società immobiliare a Cannes, con legami che si estendono fino a Parigi. Dopo un lungo silenzio, la coppia ha rilasciato una dichiarazione di cordoglio, dicendosi "devastata dal dolore" e pronta a collaborare pienamente con gli inquirenti per accertare le responsabilità della tragedia.