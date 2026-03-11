Usa, la rara fioritura nella Death Valley californiana, tra i luoghi più aridi del mondoMondo
Il fenomeno eccezionale è stato favorito da un autunno insolitamente piovoso e da un inverno molto umido. Le fioriture, visibili fino a fine marzo, potrebbero proseguire alle quote più alte tra aprile e giugno
Negli ultimi giorni la Death Valley, in California, nel sud-ovest degli Stati Uniti, si è ricoperta di fiori selvatici: un evento raro in uno dei luoghi più aridi del Nord America e tra i più caldi del pianeta. Fioriture così estese si verificano molto di rado: l'ultima risale al 2016, e prima ancora al 1998 e al 2005. Alcuni parlano di superbloom, ovvero super fioritura ma il National Park Service, pur evitando questo termine, ha confermato che si tratta di una fioritura eccezionale, nettamente superiore a quelle degli anni precedenti.
I fiori che colorano la valle
I fiori gialli e viola appartengono a diverse specie tipiche del deserto: Geraea canescens (i cosiddetti girasoli del deserto), Chrysocephalum, Chylismia claviformis, Lupinus excubitus e Monoptilon bellioides. Secondo le previsioni, la fioritura dovrebbe durare fino alla fine di marzo, mentre alle quote più alte potrebbero verificarsene altre tra aprile e giugno. Ogni anno nella valle compaiono piccole fioriture, generalmente limitate e sparse a causa delle temperature estreme e della scarsità di precipitazioni.
Le condizioni meteo che hanno reso possibile il fenomeno
Quella di quest'anno è stata resa possibile da un autunno insolitamente piovoso per la regione, durante il quale sono caduti poco più di 60 millimetri di pioggia (nello stesso periodo a Roma ne cadono in media circa 280). Una quantità sufficiente a bagnare i semi e favorirne la germinazione. Le condizioni invernali, particolarmente umide, hanno poi permesso alle radici di attecchire nel terreno, dando origine allo spettacolo di questi giorni.