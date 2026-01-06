Strage Crans Montana, rientrate 5 salme italiane. Mattarella andrà in Svizzera. LIVE
Atteso anche Mattarella venerdì in Svizzera alla cerimonia in ricordo delle vittime di Crans-Montana, secondo fonti diplomatiche. Prevista a Roma una messa a cui la Meloni ha invitato governo e leader d'opposizione. Stamani conferenza stampa del Comune svizzero su quanto accaduto a Capodanno. Ieri rientrate le salme di cinque delle sei giovani vittime morte nella strage. Ansia per i 14 feriti, alcuni in condizioni molto gravi
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'esplosione
- ll luogo dell'esplosione a Crans-Montana: VIDEO
- Le Constellation di Crans-Montana, il locale vip andato a fuoco
- Chi sono i proprietari del bar Le Constellation
- Tahirys Dos Santos, il giocatore del Metz tra i feriti
- I numeri da chiamare per avere informazioni
Strage Crans-Montana, il ricordo dei parenti e degli amici delle vittime
Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo, Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti sono morti nell’incendio di capodanno nel locale svizzero "Le Constellation". Ragazzi fra i 15 e i 16 anni che ora vengono ricordati con parole d’affetto e cordoglio da amici, compagni di scuola e parenti
Crans-Montana, il ricordo dei parenti e degli amici delle vittimeVai al contenuto
Crans-Montana, revocata licenza secondo locale titolari Constellation
Il Consiglio comunale di Crans-Montana ha deciso di revocare la licenza di esercizio a La Petite Maison, secondo locale gestito dagli stessi titolari del Constellation. Lo riferisce la Rts, citando una lettera del Comune datata 5 gennaio e trasmessa dall'avvocato parigino della coppia di gestori.
"Il ritiro della licenza comporta la chiusura immediata" dell'esercizio, si legge nel documento. La decisione è stata presa "alla luce delle circostanze e al fine di garantire la sicurezza del pubblico". Il provvedimento può essere oggetto di ricorso.
Mattarella in Svizzera venerdì per cerimonia in ricordo vittime Crans-Montana
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, venerdì prossimo sarà con ogni probabilità in Svizzera per partecipare alla cerimonia organizzata dal presidente federale per ricordare le vittime dell'incidente di Crans-Montana. È quanto si apprende in ambienti diplomatici. La Confederazione Svizzera ha invitato i capi di Stato e di governo dei Paesi colpiti dalla tragedia di Crans Montana per il 9 gennaio, in occasione della giornata di lutto che "avrà deliberatamente una dimensione internazionale".
