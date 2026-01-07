Offerte Sky
Crans-Montana, oggi i funerali di 5 delle 6 vittime italiane. LIVE

live Mondo
©Getty

Nelle scuole un minuto di silenzio. Venerdì la commemorazione, sono attesi anche  Macron e Mattarella. Il bar Le Constellation, devastato dalle fiamme, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020. Lo ha ammesso il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud. “Non cercheremo in alcun modo di sottrarci alle nostre responsabilità. Siamo devastati e sopraffatti dal dolore”, dicono i coniugi Moretti, gestori del locale

Oggi i funerali di cinque delle sei vittime italiane di Crans-Montana. Nelle scuole un minuto di silenzio. Venerdì la commemorazione, sono attesi anche Macron e Mattarella. Il bar Le Constellation, devastato dalle fiamme, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020. Lo ha ammesso il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud in una conferenza stampa di fronte ai giornalisti di mezza Europa. Al momento, però, non vuole sentire parlare di dimissioni: “Non è nel mezzo della tempesta che si abbandona la nave”. “Non cercheremo in alcun modo di sottrarci alle nostre responsabilità. Siamo devastati e sopraffatti dal dolore”, dicono i coniugi Moretti, gestori del locale. Intanto tre troupe della Rai e alcuni giornalisti stranieri sono stati aggrediti a Crans-Montana. Secondo le stesse vittime, azioni verosimilmente messe in atto da persone vicine ai coniugi.

LIVE

Avvocato vittime: "Rischioso lasciare liberi i gestori"

"Per me, è un rischio aver lasciato" i gestori del Costellation, i coniugi Moretti, "in libertà. Immaginate cosa succederebbe per le vittime se queste persone lasciassero la Svizzera e non si potesse avere il processo che è dovuto ai genitori e alle famiglie delle vittime". Così alla Rts Sébastien Fanti, avvocato di diverse vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha confermato la propria posizione: "In questa fase, non ci sono indicazioni di un rischio di fuga, di collusione o recidiva. Ma la situazione viene valutata costantemente". Romain Jordan, un altro legale che assiste diverse vittime, si dice "scioccato" che gli avvocati siano esclusi dalle audizioni. Pilloud replica che è "nell'interesse della rapidità del procedimento e per evitare fughe di notizie dato il carattere mediatico del dossier". 

Ginevra rafforza i controlli nei locali in tutto il cantone

In seguito al dramma consumatosi la notte di Capodanno a Crans-Montana, il Consiglio di Stato ginevrino ha deciso di rafforzare i controlli nei bar e nei locali pubblici. Il Cantone procederà inoltre a una valutazione approfondita della situazione per quanto riguarda le norme di sicurezza.

Nell'immediato, il governo ginevrino invierà una circolare a tutti gli esercizi soggetti alla legge sulla ristorazione, la vendita di bevande, l'alloggio e l'intrattenimento (loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement). 'esecutivo cantonale intende così ricordare agli esercenti dei locali i loro obblighi legali, ha indicato oggi il Consiglio di Stato in un comunicato diffuso al termine della sua seduta settimanale, sottolineando che il Cantone dispone di un quadro normativo "rigoroso e solido".

Proprietari bar: "Devastati e sopraffatti dal dolore"

I proprietari del bar svizzero dove 40 persone sono morte in un incendio la notte di Capodanno hanno dichiarato di essere "devastati e sopraffatti dal dolore", promettendo la loro "piena collaborazione" con gli inquirenti. "Le parole non possono descrivere adeguatamente la tragedia che si è consumata quella notte al Le Constellation", hanno affermato Jacques e Jessica Moretti, due cittadini francesi, nella loro prima dichiarazione pubblica da quando è stata aperta un'inchiesta penale nei loro confronti, lo scorso sabato, in seguito al rogo nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, in cui hanno perso la vita sei giovani italiani. "In nessun caso cercheremo di sottrarci a queste questioni", hanno aggiunto.

