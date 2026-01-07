Crans-Montana, oggi i funerali di 5 delle 6 vittime italiane. LIVE

Oggi i funerali di cinque delle sei vittime italiane di Crans-Montana. Nelle scuole un minuto di silenzio. Venerdì la commemorazione, sono attesi anche Macron e Mattarella. Il bar Le Constellation, devastato dalle fiamme, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020. Lo ha ammesso il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud in una conferenza stampa di fronte ai giornalisti di mezza Europa. Al momento, però, non vuole sentire parlare di dimissioni: “Non è nel mezzo della tempesta che si abbandona la nave”. “Non cercheremo in alcun modo di sottrarci alle nostre responsabilità. Siamo devastati e sopraffatti dal dolore”, dicono i coniugi Moretti, gestori del locale. Intanto tre troupe della Rai e alcuni giornalisti stranieri sono stati aggrediti a Crans-Montana. Secondo le stesse vittime, azioni verosimilmente messe in atto da persone vicine ai coniugi.

