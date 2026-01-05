Crans-Montana, perché i proprietari del Le Constellation sono liberi?

La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha spiegato che non ci sono i termini per arrestare Jacques e Jessica Moretti perché non vi è alcun sospetto che gli indagati intendano eludere il procedimento penale o la pena prevista tramite la fuga" e "gli altri criteri, ovvero il rischio di recidiva o collusione, non vengono presi in considerazione"
Non ci sono i termini per arrestare Jacques e Jessica Moretti, i gestori del Le Constellation, il locale di Crans-Montana dove nell'incendio di Capodanno 40 persone sono morte - fra cui sei ragazzi italiani - e altre 120 sono rimaste ferite (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Lo ha spiegato la procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, facendo il punto sulle indagini che conduce insieme alla polizia cantonale. Al momento, ha detto, "non vi è alcun sospetto che gli indagati intendano eludere il procedimento penale o la pena prevista tramite la fuga" e "gli altri criteri, ovvero il rischio di recidiva o collusione, non vengono presi in considerazione".
I precedenti di Jacques Moretti
Nei giorni scorsi Le Parisien ha pubblicato alcune indiscrezioni su Jacques Moretti, scrivendo che in passato avrebbe avuto problemi con la giustizia francese. Una ventina di anni fa l'uomo sarebbe finito in carcere in Savoia per truffa, rapimento e sfruttamento della prostituzione. Una fonte di polizia sentita da Le Parisien ha però sottolineato che ormai Moretti si è liberato dello "spettro della criminalità organizzata".
La denuncia di un giornalista
Intanto, però, sale la tensione nell'entourage di Jacques e Jessica Moretti, indagati per omicidio colposo, lesioni e incendio colposi. Ieri, nel giorno della messa e della marcia silenziosa in paese per commemorare le vittime, un giornalista svizzero ha denunciato di essere stato insultato e minacciato dallo staff dell'uomo durante delle riprese. In quel momento, sullo sfondo, ci sarebbe stato anche l'indagato, che si trovava fuori da un ristorante che gestisce in un altro comune.
Su Insider
Crans-Montana, il giorno del dolore
Le indagini
Dalle indagini di Procura e polizia cantonale è arrivato comunque un punto fermo. Una conferma di quanto già era emerso all'indomani della tragedia: "L'incendio - ha dichiarato la procuratrice - è stato originato dall'utilizzo di 'fontane'. Si tratta di dispositivi non metallici contenenti una composizione pirotecnica che produce scintille e fiamme. Sono progettati per essere posizionati a terra, fissati al terreno o a un supporto, oppure tenuti in mano. Le prime dichiarazioni dei testimoni descrivono un incendio che si è propagato rapidamente, generando una grande quantità di fumo e calore intenso. Tutto è avvenuto molto rapidamente".
Leggi anche
Crans-Montana, ambasciatore italiano: "Tragedia evitabile"
Le norme di sicurezza e la posizione del Comune
Ora al vaglio degli inquirenti ci sono l'analisi del fascicolo ottenuto dal Comune, la conformità del lavoro svolto dai responsabili, i materiali utilizzati, le vie di accesso di emergenza, le attrezzature antincendio e il rispetto delle norme di sicurezza antincendio. Proprio l'amministrazione comunale è intervenuta per provare a spiegare le proprie ragioni. "Il Comune di Crans-Montana non ha adottato un approccio permissivo nell'ispezione dei bar", ha detto il sindaco Nicolas Féraud, investito dalle polemiche per il ruolo che l'ente locale potrebbe aver avuto nei controlli antincendio. La sua amministrazione ha già annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile nel procedimento penale contro i proprietari del Constellation.
Vedi anche
Svizzera, sindaco di Crans-Montana: aspettiamo fine indagine
©Ansa
Crans-Montana, messa e marcia per commemorare le vittime. FOTO
Una folla commossa e numerosa ha preso parte alla celebrazione di stamattina nella chiesa di Saint-Christophe. Il vescovo di Sion: 'Chiediamo la grazia di fronte all'eclissi che c'è stata, perché è insopportabile stare nella notte'. Dopo la funzione corteo per le vie della città fino alla struttura di commemorazione, installata di fronte al locale andato a fuoco. Tributo ai soccorritori e lacrime dei partecipanti