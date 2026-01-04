Crans-Montana, ambasciatore italiano: "Tragedia evitabile"

"Sarebbe stata prevenzione e buonsenso e non ci sono stati", lo ha detto l'ambasciatore italiano in Svizzera Cornedo a Sky TG2
"Vi sono sei vittime italiane identificate. Questo è un bilancio definitivo. Ciò che è veramente doloroso e struggente è che questa non è stata una disgrazia, ma è una tragedia evitabile. Sarebbe stata prevenzione e buonsenso e non ci sono stati", lo ha detto l'ambasciatore italiano in Svizzera Cornedo a Sky TG24.
