Offensiva israeliana in Libano, attacchi e 700mila sfollati

L'offensiva israeliana contro Hezbollah entra nell'undicesimo giorno con nuovi raid su Beirut. Secondo le autorità locali le vittime in Libano sono quasi 500, mentre l'Onu registra circa 700mila sfollati. Nel frattempo mezzi corazzati e tank di Israele restano schierati lungo il confine nelle aree meridionali pronti a intervenire.
