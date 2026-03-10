Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Offensiva israeliana in Libano, attacchi e 700mila sfollati

Mondo

L'offensiva israeliana contro Hezbollah entra nell'undicesimo giorno con nuovi raid su Beirut. Secondo le autorità locali le vittime in Libano sono quasi 500, mentre l'Onu registra circa 700mila sfollati. Nel frattempo mezzi corazzati e tank di Israele restano schierati lungo il confine nelle aree meridionali pronti a intervenire.

Prossimi video

Guerra Iran, Trump chiama Putin dopo oltre due mesi

Mondo

Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell’Iran

Mondo

Putin offre aiuto all'Ue sull'energia

Mondo

Sky Tg24 Mondo, nel Medioriente si apre una guerra dell'acqua?

Mondo

Guerra Iran, missile abbattuto dalla Nato diretto in Turchia

Mondo

Analista: possibile risposta Turchia in caso di escalation Iran

Mondo