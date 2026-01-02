Si chiamano Jacques e Jessica Moretti, sono francesi e possiedono il locale dal 2015. Sono sopravvissuti al rogo che ha distrutto il bar e in cui hanno perso la vita almeno 47 persone, perlopiù giovanissimi. L'emittente francese Bfm riferisce che la donna "era presente quando è scoppiato l’incendio” ed è “ustionata a un braccio”. Il marito, invece, non sarebbe stato sul posto ma in uno degli altri due locali che la coppia ha nella lussuosa località sciistica svizzera

Si chiamano Jacques e Jessica Moretti, sono francesi e possiedono il bar Le Constellation dal 2015, oltre ad altri due locali a Crans-Montana i due titolari del locale distrutto dalle fiamme la notte di Capodanno. Nel rogo hanno perso la vita almeno 47 persone, perlopiù giovanissimi. L'emittente francese Bfm riferisce che la donna "era nel bar quando è scoppiato l’incendio” ed è “ustionata a un braccio”. Il marito, invece, non sarebbe stato presente alla festa di Capodanno insieme alla moglie ma in uno degli altri due locali che la coppia ha nella lussuosa località sciistica svizzera. I due, riferisce Nice-Matin, hanno “perso alcuni membri del loro personale” e sono “profondamente turbati”. Le autorità hanno aperto un’indagine per accertare responsabilità e dinamica dell’accaduto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).