Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation

Mondo
©Getty

Si chiamano Jacques e Jessica Moretti, sono francesi e possiedono il locale dal 2015. Sono sopravvissuti al rogo che ha distrutto il bar e in cui hanno perso la vita almeno 47 persone, perlopiù giovanissimi. L'emittente francese Bfm riferisce che la donna "era presente quando è scoppiato l’incendio” ed è “ustionata a un braccio”. Il marito, invece, non sarebbe stato sul posto ma in uno degli altri due locali che la coppia ha nella lussuosa località sciistica svizzera

ascolta articolo

Si chiamano Jacques e Jessica Moretti, sono francesi e possiedono il bar Le Constellation dal 2015, oltre ad altri due locali a Crans-Montana i due titolari del locale distrutto dalle fiamme la notte di Capodanno. Nel rogo hanno perso la vita almeno 47 persone, perlopiù giovanissimi. L'emittente francese Bfm riferisce che la donna "era nel bar quando è scoppiato l’incendio” ed è “ustionata a un braccio”. Il marito, invece, non sarebbe stato presente alla festa di Capodanno insieme alla moglie ma in uno degli altri due locali che la coppia ha nella lussuosa località sciistica svizzera. I due, riferisce Nice-Matin, hanno “perso alcuni membri del loro personale” e sono “profondamente turbati”. Le autorità hanno aperto un’indagine per accertare responsabilità e dinamica dell’accaduto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

La coppia

Jacques Moretti è originario della Corsica, più precisamente di Ghisonaccia. Sua moglie, invece, sarebbe cresciuta e vissuta in Costa Azzurra, ha studiato ad Antibes e all'Università Internazionale di Monaco. La coppia si è conosciuta e si è sposata in Corsica ed è arrivata sull'altopiano vallesano negli anni 2000. Ha rilevato Le Constellation nel 2015 trasformando un locale abbandonato in un luogo di ritrovo molto frequentato, soprattutto durante l'alta stagione turistica. Il locale poteva ospitare fino a 300 persone all'interno e 40 sulla terrazza. Secondo il registro di commercio cantonale del Vallese, la coppia possiede anche altri due locali: Le Senso, un bar-ristorante specializzato in hamburger a Crans-Montana, e Le Vieux-Chalet, che si definisce una "locanda corsa", nel vicino villaggio di Lens. 

Approfondimento

Strage Crans-Montana, le immagini dell'innesco dell'incendio

Mondo: Ultime notizie

Strage Crans-Montana, 47 morti. Media: “Irregolarità nel locale". LIVE

live Mondo

La deflagrazione, innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo, ha distrutto il...

Mosca: "Consegnati a Usa dati di volo droni su residenza Putin"

live Mondo

Il ministero della Difesa russo ha riferito di aver consegnato agli Stati Uniti i dati ottenuti...

Israele, ministro cultura: “Gaza nostra, palestinesi ospiti". LIVE

live Mondo

Nuova scure israeliana sugli aiuti umanitari a Gaza. Il ministero per gli affari della diaspora e...

Crimea, la villa di Putin da 100 mln: dalla criocamera ai bagni d'oro

Mondo

Le immagini svelate dall'indagine condotta dal team di Aleksei Navalny. La tenuta vanta una...

Brasile, Bolsonaro resta in carcere: Corte Suprema nega i domiciliari

Mondo

Bolsonaro, 70 anni, è ricoverato in ospedale da più di una settimana dopo essere stato operato...

Mondo: I più letti