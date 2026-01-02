Strage Crans-Montana, le immagini dell'innesco dell'incendio

Un video pubblicato sui social network mostra i momenti iniziali dell’innesco dell’incendio in un locale a Crans-Montana, in Svizzera. Il rogo, che ha provocato 47 morti e 112 feriti, ha coinvolto anche numerosi turisti italiani, 6 dei quali risultano dispersi e 13 in ospedale

C'è un ragazzo che tenta di spegnere le fiamme. Tanti altri assistono, increduli, ai primi momenti dell'incendio che, in pochi istanti, ha trasformato uno dei più frequentati locali di Crans-Montana in una trappola mortale per decine di giovanissimi.

"Tra gli 80 e i 100 feriti" sono in condizioni critiche dopo il drammatico incendio. Lo ha detto ai microfoni di Rtl Matin il consigliere di Stato responsabile della sicurezza locale Stéphane Ganzer. "Si tratta di un bilancio non definitivo poiché sappiamo che - ha proseguito - quando ustioni di terzo grado interessano circa il 15% della superficie corporea, nelle ore e nei giorni successivi sussiste il rischio di morte poiché la sepsi può diffondersi in tutto l'organismo", ha proseguito.