Scontri Pakistan-Afghanistan, civili in fuga

Si intensificano gli scontri tra Pakistan e Afghanistan lungo il confine di 2.600 chilometri tra i due Paesi. A Torkham migliaia di civili hanno lasciato le proprie case dopo i bombardamenti che hanno danneggiato abitazioni e villaggi. Secondo l’ONU il conflitto, in corso da una settimana, ha già provocato oltre 100mila sfollati mentre Islamabad e Kabul si accusano a vicenda.