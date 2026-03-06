Offerte Sky
Scontri Pakistan-Afghanistan, civili in fuga

Mondo

Si intensificano gli scontri tra Pakistan e Afghanistan lungo il confine di 2.600 chilometri tra i due Paesi. A Torkham migliaia di civili hanno lasciato le proprie case dopo i bombardamenti che hanno danneggiato abitazioni e villaggi. Secondo l’ONU il conflitto, in corso da una settimana, ha già provocato oltre 100mila sfollati mentre Islamabad e Kabul si accusano a vicenda.

