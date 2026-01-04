Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane

Introduzione
Nell'incendio con esplosione nel locale "Le Constellation" sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, la 16enne milanese Chiara Costanzo, la 15enne italosvizzera Sofia Prosperi e il 16enne romano Riccardo Minghetti. Ecco le loro storie
Le sei vittime italiane
È stato completato il riconoscimento delle sei vittime italiane della strage di Capodanno di Crans-Montana. Lo ha riferito l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Le vittime sono il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini e la 16enne milanese Chiara Costanzo, la 15enne italosvizzera Sofia Prosperi e il 16enne romano Riccardo Minghetti. "Il bilancio è definitivo", ha spiegato Cornado.
Una disperata ricerca
È stata fin da subito disperata la ricerca degli italiani che si trovavano al "Le Constellation" al momento dell'incendio e dell'esplosione. Nel caso del bolognese Tamburi, un amico aveva detto di averlo perso di vista durante la fuga dal bar. Barosi, milanese, era stato visto per l'ultima volta intorno all'1:30 di quella notte mentre rientrava nel locale per prendere giacca e telefono. I genitori di Galeppini hanno girato diversi ospedali sperando di trovare vivo il proprio figlio. Il padre di Costanzo si era anche recato al bar dopo l'incendio: "Cercavo nel fumo gli occhi di mia figlia, ma non li ho trovati".
Emanuele Galeppini
Emanuele Galeppini, originario di Rapallo (Genova) ma residente a Dubai, era un promettente golfista e grande tifoso del Genoa. Nato il 21 gennaio 2009, aveva quasi 17 anni. Si trovava al "Le Constellation" per festeggiare il Capodanno con gli amici quando è avvenuta la tragedia. I genitori lo hanno cercato girando diversi ospedali, sperando di trovarlo vivo. "Aiutatemi a trovare Emanuele", era stato l'appello disperato del padre. Poi il cordoglio della Federazione Italiana Golf con un post social, quando era ancora in corso l'identificazione. Infine l'ufficialità.
Giovanni Tamburi
Giovanni Tamburi, 16 anni, di Bologna, era in Svizzera con il padre in occasione del Capodanno. Per festeggiare il nuovo anno, si era recato al "Le Constellation" insieme ad alcuni amici. Disperso dopo l'incendio, la madre Carla Masiello aveva lanciato un appello: "Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni. Aiutatemi a ritrovare mio figlio". La mamma aveva fornito alcuni dettagli: "Aveva al collo una catenina d'oro con l'immagine di una madonnina". Tamburi aveva anche il cellulare scarico. Dopo la tragedia, un amico del 16enne ha raccontato che, mentre stava scappando dal bar, a un certo punto l'aveva perso di vista. Poi l'identificazione con il Dna e la fine della speranza.
Achille Barosi
Achille Barosi, 16enne milanese, è stato visto per l'ultima volta intorno all'1:30 di quella notte. Come spiegato dal cugino, che aveva diffuso un appello per il suo ritrovamento dando anche una descrizione fisica, Achille era rientrato nel locale "Le Constellation" per prendere giacca e telefono. Inserito nella lista dei dispersi, è stato poi identificato tra le vittime della strage. Il ragazzo - la cui famiglia ha una casa proprio a Crans-Montana - era amico di un'altra vittima, Chiara Costanzo.
Chiara Costanzo
La 16enne milanese Chiara Costanzo era un'ottima studentessa, con una padronanza perfetta delle lingue. Era anche una ginnasta e una sciatrice. Dopo l'incendio, il padre era corso al "Le Constellation" per cercarla: "Sono entrato e ho visto molto fumo. Cercavo gli occhi di mia figlia tra la folla, non li ho visti". E ancora prima dell'identificazione, la speranza per il papà di Chiara Costanzo era già svanita: "Ci hanno detto ufficialmente che gli ospedalizzati non identificati sono tre, di sesso maschile. Per esclusione, mia figlia è in un altro elenco, quello delle vittime", aveva detto. Poi il ricordo straziante: "Mia figlia era perfetta, il sogno di ogni genitore. Aveva il mondo nelle sue mani".