Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane

La 16enne milanese Chiara Costanzo era un'ottima studentessa, con una padronanza perfetta delle lingue. Era anche una ginnasta e una sciatrice. Dopo l'incendio, il padre era corso al "Le Constellation" per cercarla: "Sono entrato e ho visto molto fumo. Cercavo gli occhi di mia figlia tra la folla, non li ho visti". E ancora prima dell'identificazione, la speranza per il papà di Chiara Costanzo era già svanita: "Ci hanno detto ufficialmente che gli ospedalizzati non identificati sono tre, di sesso maschile. Per esclusione, mia figlia è in un altro elenco, quello delle vittime", aveva detto. Poi il ricordo straziante: "Mia figlia era perfetta, il sogno di ogni genitore. Aveva il mondo nelle sue mani".

©Ansa