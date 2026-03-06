Introduzione

"Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra", ha assicurato la premier italiana Giorgia Meloni dopo l’attacco all’Iran di Usa e Israele, che sta coinvolgendo diversi Stati (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). L’Italia, comunque, si sta preparando ad affrontare la crisi internazionale in Medio Oriente con una serie di provvedimenti militari e politici. Dallo scudo aereo al massimo livello alle navi a Cipro agli aiuti nel Golfo alle basi militari, quale sarà il ruolo del nostro Paese? Ecco le principali mosse del governo italiano