I ministri degli Esteri e della Difesa informeranno le Aule di Montecitorio e Palazzo Madama "sulla evoluzione della situazione internazionale e sulla richiesta di aiuti da parte dei paesi del Golfo", ha reso noto ieri il governo. Previste poi le risoluzioni e il voto. Ieri incontri al Quirinale con Mattarella

Il governo riferisce oggi alle Camere sull'evoluzione della situazione in Iran. Saranno i ministri Tajani e Crosetto a informare Montecitorio e Palazzo Madama. I ministri degli Esteri e della Difesa “riferiranno in merito all'evoluzione del quadro internazionale”, spiega una nota di Palazzo Chigi. Previste comunicazioni in Aula (con voto risoluzioni): si parte alla Camera alle ore 10, poi nel pomeriggio, alle 16, tocca al Senato.

Comunicazioni con risoluzioni e voto

Ieri il ministro Luca Ciriani ha informato il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana che il governo intendeva riferire nelle Aule parlamentari sull'evoluzione della situazione internazionale e sulla richiesta di aiuti da parte dei Paesi del Golfo. I ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani "sono disponibili a rendere delle comunicazioni, che quindi prevederanno delle risoluzioni con voto", nella giornata di giovedì 5 marzo, sia in Senato che alla Camera.

Il mandato

Il governo riceverà un mandato parlamentare per avere l'agibilità necessaria ad affrontare i prossimi sviluppi della crisi. La risoluzione di maggioranza delineata dagli uffici del ministero della Difesa dovrebbe focalizzarsi in particolare sugli aiuti ai Paesi del Golfo. Il voto garantirà al governo l'agibilità politica per affrontare le prossime delicate scelte, a partire dalle forniture militari ai Paesi del Golfo (sistemi anti-droni, munizioni, ed eventualmente un Samp-T), senza la necessità di un decreto legge ad hoc, ma previa informativa al Copasir.