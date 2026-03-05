I ministri degli Esteri e della Difesa informeranno le Aule di Montecitorio e Palazzo Madama "sulla evoluzione della situazione internazionale e sulla richiesta di aiuti da parte dei paesi del Golfo", ha reso noto ieri il governo. Previste poi le risoluzioni e il voto. Ieri incontri al Quirinale con Mattarella
Il governo riferisce oggi alle Camere sull'evoluzione della situazione in Iran. Saranno i ministri Tajani e Crosetto a informare Montecitorio e Palazzo Madama. I ministri degli Esteri e della Difesa “riferiranno in merito all'evoluzione del quadro internazionale”, spiega una nota di Palazzo Chigi. Previste comunicazioni in Aula (con voto risoluzioni): si parte alla Camera alle ore 10, poi nel pomeriggio, alle 16, tocca al Senato.
Comunicazioni con risoluzioni e voto
Ieri il ministro Luca Ciriani ha informato il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana che il governo intendeva riferire nelle Aule parlamentari sull'evoluzione della situazione internazionale e sulla richiesta di aiuti da parte dei Paesi del Golfo. I ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani "sono disponibili a rendere delle comunicazioni, che quindi prevederanno delle risoluzioni con voto", nella giornata di giovedì 5 marzo, sia in Senato che alla Camera.
Il mandato
Il governo riceverà un mandato parlamentare per avere l'agibilità necessaria ad affrontare i prossimi sviluppi della crisi. La risoluzione di maggioranza delineata dagli uffici del ministero della Difesa dovrebbe focalizzarsi in particolare sugli aiuti ai Paesi del Golfo. Il voto garantirà al governo l'agibilità politica per affrontare le prossime delicate scelte, a partire dalle forniture militari ai Paesi del Golfo (sistemi anti-droni, munizioni, ed eventualmente un Samp-T), senza la necessità di un decreto legge ad hoc, ma previa informativa al Copasir.
Vedi anche
Crosetto: "Non ho interessi a Dubai. Meloni furibonda con me? No"
Il faccia a faccia di Mattarella con Meloni e Crosetto
Ieri prima Crosetto, poi Giorgia Meloni, nell'arco di un'ora sono saliti al Quirinale da Sergio Mattarella: due incontri a quattr'occhi, sugli scenari e le scelte del governo in una situazione di crisi internazionale delicata. "Grave" la definiscono in ambienti del Colle, "il momento più difficile degli ultimi decenni", il pensiero dell'esecutivo.
Vedi anche
Guerra Iran, Mattarella riceve Meloni e Crosetto al Quirinale
Ansa/TG24
Iran, quanto dureranno le scorte di droni e missili di Teheran?
Dopo l’attacco lanciato sabato scorso da Usa e Israele contro Teheran, l’Iran continua a rispondere attingendo dal suo - ampio- arsenale militare. Il Paese, in particolare, ha a disposizione migliaia di missili e di droni. Ma la durata del conflitto dipende anche, e molto, dalle scorte militari iraniane. Quanto dureranno? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 3 marzo