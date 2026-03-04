In diretta domani 5 marzo alle 9.15 sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre e in streaming su skytg24.it
Antonio Di Pietro e Cesare Parodi saranno i protagonisti domani alle 9.15 del nuovo appuntamento con “Il Confronto” di Sky TG24 dedicato in questa occasione al referendum costituzionale sulla giustizia.
Il Confronto tra le ragioni del SÌ e del NO
Il faccia a faccia fra l’ex pm e leader politico, schierato per il “SÌ”, con il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, a favore del “NO”, sarà moderato da Giovanna Pancheri. Come da tradizione “Il Confronto” mantiene un impianto rigoroso: ordine di posizionamento determinato dal sorteggio, tempi di risposta scanditi da un countdown, pari possibilità di replica per ciascun ospite, domande incrociate e un appello finale. Un approccio che conferma l’impegno del canale nel promuovere dibattiti chiari, ordinati e accessibili su temi di interesse pubblico. Oltre che sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre, sarà possibile seguire “Il Confronto” anche in streaming sul sito skytg24.it. Il dibattito attorno ai temi trattati si estenderà anche ai canali Facebook, Twitter e Youtube di Sky TG24, dove sarà possibile seguire e commentare in tempo reale attraverso l’hashtag #ConfrontoSkyTG24.
