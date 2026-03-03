Gli indagati di omicidio, specialmente in caso di femminicidio o reati familiari, non hanno diritto a decidere cosa fare con il corpo del defunto. L’obiettivo è impedire al possibile assassino di far inumare o cremare la vittima cancellando o compromettendo così possibili future prove. Il provvedimento, a firma della leghista Giulia Bongiorno, è passato all’unanimità

Chi uccide non può prendere decisioni sulle spoglie del defunto. A deciderlo è stata la Camera che ha votato sì approvando la proposta di legge a firma della leghista Giulia Bongiorno. Secondo il testo passato in via definitiva all’unanimità, chi uccide il coniuge, il partner di unione civile o il parente perde i diritti nel disporre delle spoglie mortali della vittima. Il provvedimento è stato pensato in particolar modo per i femminicidi e ha l'obiettivo, come spiega Bongiorno, è "evitare che l'autore del femminicidio, anche se indagato, possa approfittare di un vecchio regolamento che gli conferiva il potere sulle spoglie della vittima per occultare le prove del delitto". La proposta di legge era passata al Senato a marzo del 2025 con 107 voti favorevoli. Alla Camera è invece passata all’unanimità.