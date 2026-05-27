Le ultime Amministrative hanno sancito la netta vittoria al primo turno di Vincenzo De Luca, che torna a fare il sindaco della città per la quinta volta. Alla maggioranza vanno 21 consiglieri comunali e all’opposizione 11. Ecco i risultati definitivi dopo lo scrutinio delle 151 sezioni, i numeri di seggi assegnati a ogni lista e i nomi dei consiglieri che risultano eletti secondo Eligendo

Le elezioni comunali di Salerno hanno sancito la netta vittoria al primo turno di Vincenzo De Luca. L'ex governatore della Campania torna a fare il sindaco della città per la quinta volta: espressione di liste del centrosinistra, a queste Comunali è stato sostenuto dal Pd (senza simbolo) ma non dal M5S. Ecco i risultati definitivi dopo lo scrutinio delle 151 sezioni e i nomi dei consiglieri comunali che risultano eletti secondo Eligendo.

I risultati definitivi a Salerno

Vincenzo De Luca, espressione di liste del centrosinistra, ha vinto ottenendo 39.306 voti pari al 57,80%. Al secondo posto Gherardo Maria Marenghi, per il centrodestra, con 10.195 voti e il 14,99%. Terzo Franco Lanocita con 9.630 consensi e il 14,16%. Poi Armando Zambrano con 4.496 voti e il 6,1%. Seguono i candidati con civiche, nell’ordine: Elisabetta Barone 1.633 (2,40%), Domenico Ventura 1.582 (2,33%), Alessandro Turchi 914 (1,34) e Antonio Pio De Felice 251 (0,37%).

Il nuovo Consiglio comunale: i seggi

I dati definitivi di tutte le sezioni hanno permesso di ufficializzare i risultati, in modo da conoscere la composizione del nuovo Consiglio comunale di Salerno e il numero di seggi assegnati. Da quanto è emerso, alla maggioranza vanno 21 consiglieri comunali e all’opposizione 11. I nomi, comunque, non sono ancora definitivi: i primi dei non eletti, ad esempio, potrebbero rientrare in Consiglio comunale se il sindaco sceglierà come assessori dei candidati che hanno già conquistato il seggio.