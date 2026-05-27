Le ultime Amministrative hanno sancito la netta vittoria al primo turno di Vincenzo De Luca, che torna a fare il sindaco della città per la quinta volta. Alla maggioranza vanno 21 consiglieri comunali e all’opposizione 11. Ecco i risultati definitivi dopo lo scrutinio delle 151 sezioni, i numeri di seggi assegnati a ogni lista e i nomi dei consiglieri che risultano eletti secondo Eligendo
Le elezioni comunali di Salerno hanno sancito la netta vittoria al primo turno di Vincenzo De Luca. L'ex governatore della Campania torna a fare il sindaco della città per la quinta volta: espressione di liste del centrosinistra, a queste Comunali è stato sostenuto dal Pd (senza simbolo) ma non dal M5S. Ecco i risultati definitivi dopo lo scrutinio delle 151 sezioni e i nomi dei consiglieri comunali che risultano eletti secondo Eligendo.
I risultati definitivi a Salerno
Vincenzo De Luca, espressione di liste del centrosinistra, ha vinto ottenendo 39.306 voti pari al 57,80%. Al secondo posto Gherardo Maria Marenghi, per il centrodestra, con 10.195 voti e il 14,99%. Terzo Franco Lanocita con 9.630 consensi e il 14,16%. Poi Armando Zambrano con 4.496 voti e il 6,1%. Seguono i candidati con civiche, nell’ordine: Elisabetta Barone 1.633 (2,40%), Domenico Ventura 1.582 (2,33%), Alessandro Turchi 914 (1,34) e Antonio Pio De Felice 251 (0,37%).
Il nuovo Consiglio comunale: i seggi
I dati definitivi di tutte le sezioni hanno permesso di ufficializzare i risultati, in modo da conoscere la composizione del nuovo Consiglio comunale di Salerno e il numero di seggi assegnati. Da quanto è emerso, alla maggioranza vanno 21 consiglieri comunali e all’opposizione 11. I nomi, comunque, non sono ancora definitivi: i primi dei non eletti, ad esempio, potrebbero rientrare in Consiglio comunale se il sindaco sceglierà come assessori dei candidati che hanno già conquistato il seggio.
Vedi anche
Risultati elezioni comunali Salerno, De Luca è il nuovo sindaco
I nomi dei consiglieri comunali di maggioranza eletti
Ecco i nomi dei 21 candidati più votati che dovrebbero sedersi in Consiglio comunale tra i banchi della maggioranza, divisi per lista.
- Progressisti per Salerno conquista 7 seggi. I candidati più votati sono: Giovanni Savastano (1.701 voti); Rocco Galdi (1.697 voti), Dario Loffredo (1.467 voti), Luca Sorrentino (906 voti), Vittoria Cosentino (894 voti), Angelo Caramanno (793 voti), Antonio Fiore (761 voti)
- A testa alta conquista 4 seggi. I nomi più votati sono: Alessandro Ferrara (1.213 voti), Pasqualina (Paky) Memoli (1.209 voti), Fabio Piccininno (713 voti), Arturo Iannelli (693 voti)
- Anche alla lista Salerno per i giovani vanno 4 seggi. I candidati più votati sono: Paola De Roberto (1.650 voti), Giovanni Fiorito (1.234 voti), Horace Di Carlo (935 voti), Fabio Polverino (787 voti)
- Avanti Psi conquista 3 seggi. I nomi con più preferenze sono: Simona Calzaretti (1.247 voti), Massimiliano Natella (1.235 voti), Antonio Cammarota (764 voti)
- Cristiani democratici ottiene 2 seggi. I nomi più votati sono: Gaetana Falcone (1.061 voti), Giuseppe Zitarosa (919 voti)
- Davvero Ecologia & Diritti ha 1 seggio. Il candidato più votato è Antonio Carbinaro (527 voti)
I nomi dei consiglieri di opposizione eletti
Tra i banchi dell’opposizione, come detto, nel nuovo Consiglio comunale siederanno 11 persone. Ecco i nomi e le liste.
- Gherardo Maria Marenghi, candidato sindaco del centrodestra che è risultato il secondo più votato dopo De Luca
- Franco Massimo Lanocita, candidato sindaco terzo classificato
- Armando Zambrano, candidato sindaco quarto classificato
- Forza Italia ottiene 2 seggi. I nomi dei candidati consiglieri più votati sono Gabriele Casaburi (827 voti), Sarel Malan (605 voti)
- Anche Fratelli d’Italia ottiene 2 seggi. I più votati sono Ciro Giordano (730 voti), Ersilia Trotta (366 voti)
- Alleanza Verdi e Sinistra ottiene 1 seggio. Il nome più votato è Gennaro Avella (1.063 voti)
- Anche il Movimento 5 Stelle conquista 1 seggio. Il nome più scelto è Claudio Russolillo (557 voti)
- Salerno Democratica ottiene 1 seggio. Il nome più votato è Adalgisio Amendola (412 voti)
- Azione-Oltre ottiene 1 seggio. Il più votato è Corrado Naddeo (586)
Vedi anche
Sky Cube 26/5 - Elezioni comunali, chi ha vinto di più?
©Ansa
Risultati elezioni comunali 2026, tutti i sindaci eletti al 1° turno
Centinaia di Comuni italiani sono stati chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo primo cittadino. Da Salerno a Venezia e da Reggio Calabria a Pistoia, ecco chi sono gli eletti al primo turno