Sky Cube 26/5 - Elezioni comunali, chi ha vinto di più?

Da Venezia a Reggio Calabria, si è votato in oltre 700 Comuni italiani. L’analisi del voto, in attesa del ballottaggio, nello Sky Cube con Claudio Calì, Marco di Fonzo e Lorenzo Pregliasco di Youtrend
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