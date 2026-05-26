Fine vita, ass. Coscioni a La Russa: "Si discuta legge popolare"

L'associazione sollecita il Senato a calendarizzare in Aula il ddl "Eutanasia legale", sostenuto da oltre 74.000 firme. Gallo e Cappato chiedono anche un incontro istituzionale e un confronto politico sul tema

L'associazione Luca Coscioni e il Comitato promotore della proposta di legge popolare sull'aiuto medico alla morte volontaria hanno scritto al presidente del Senato per chiedere la calendarizzazione in Aula del disegno di legge di iniziativa popolare "Eutanasia legale", sottoscritto da oltre 74.000 cittadini. La richiesta fa riferimento all'applicazione dell'articolo 74, comma 3, del regolamento del Senato sulla discussione delle leggi di iniziativa popolare.

La nota di Gallo e Cappato

In una comunicazione ufficiale, Filomena Gallo e Marco Cappato, chiedono a Ignazio La Russa anche un incontro istituzionale. E aggiungono: "Invitiamo sia i gruppi di maggioranza che quelli di opposizione a discutere finalmente una proposta sostenuta da decine di migliaia di cittadini e già coerente con il quadro costituzionale definito dalla Consulta".