A Pedesina, in provincia di Sondrio, ci sono solo 44 elettori. Al voto di domenica e lunedì si sono presentate tre liste, con 24 candidati consiglieri in totale. I tre candidati sindaco erano Valentino Maxenti, già sindaco per due mandati dal 2009 al 2019, Giorgio Tarabini, figlio di Teodoro alla guida del paese per 30 anni, e Mirko Gusmeroli, imprenditore edile. Ha vinto Maxenti, per la lista civica VIVERE PEDESINA, con il 54,55% dei voti che così torna a guidare Pedesina dopo sei anni dal suo ultimo incarico.

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