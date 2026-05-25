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Elezioni comunali 2026, affluenza definitiva al 60,1%

Politica

In calo di quasi cinque punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti. In Umbria il maggior numero di votanti, in Molise il dato peggiore (47.7%)

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L'affluenza definitiva alle elezioni comunali è del 60,1%, in calo di quasi cinque punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti (del 64,9%). Sono andati al voto i cittadini di quasi 750 Comuni italiani, di cui 18 capoluoghi in tutta d'Italia. La Regione in cui si è registrato un maggior numero di votanti è l'Umbria con oltre il 70,7% mentre il dato peggiore lo presenta il Molise, dove la partecipazione si è fermata 47,7%. 

L'affluenza alle elezioni comunali 2026
L'affluenza alle elezioni comunali 2026

I casi 

A Salerno e ad Avellino, l'affluenza è stata una fotocopia dell'ultima tornata. Nei due capoluoghi di provincia al voto in Campania, il dato definitivo dell'affluenza è praticamente invariato rispetto alle precedenti amministrative: a Salerno ha votato tra ieri e oggi il 63,43% degli aventi diritto, contro il 63,19 delle ultime comunali mentre maggiore è stata la partecipazione ad Avellino, con il 69,85% rispetto al 69,33 della volta scorsa.

Cala l'affluenza in Lazio, dove, alla chiusura dei seggi, la percentuale è stata del 64,80%, a fronte del 69,18 % della tornata elettorale precedente.

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