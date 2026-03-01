Mentre sullo sfondo dell'Ariston scorrono i nomi delle 301 donne vittime di femminicidio dal 2023 a oggi, nella serata finale del Festival il padre di Giulia Cecchettin torna a ricordare la figlia. E chiede ancora una volta di educare gli uomini "al rispetto" e "ad accettare il rifiuto" perché "non bisogna avere paura della libertà di una donna, un no è un no, ma è un sì che è vera libertà"

Sullo sfondo del Teatro Ariston, durante la finale del Festival di Sanremo, scorrono i nomi delle 301 donne vittime di femminicidio dal 2023 a oggi. Tra questi c’è anche quello di Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre di tre anni fa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Chiamato a portare sul palco una riflessione sui femminicidi è il padre, Gino Cecchettin, che ancora una volta parla del "maschilismo tossico che sta minando le noste vite". Come convivere con il dolore? “È un dolore che si vive in intimità, che impari a conoscere nel profondo, che ti accompagna tutti i giorni e che sai che fino all’ultimo dei tuoi giorni sarà con te. Allora hai una scelta: annichilirti, oppure provare a trasformarlo. Io ho deciso questa seconda strada”, spiega. Ha quindi dato vita alla Fondazione Giulia Cecchettin: “Perché se anche a una famiglia può risparmiare quel dolore che ho vissuto, allora vale la pena di provarci”. Alle donne dice: "Non siete sole, chiedere rispetto è il minimo".