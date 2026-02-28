A trentasei anni dalla loro vittoria a Sanremo, I Pooh tornano al Festival ( LA DIRETTA DELLA FINALE - LA SCALETTA ), collegati dal Suzuki Stage, e cantano Uomini soli, il brano con cui vinsero la gara nel 1990, alla loro unica partecipazione. Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Red Canzian e Dodi Battaglia sono stati salutati dal pubblico e raggiunti anche da Carlo Conti, che per l’occasione è uscito dall’Ariston per recarsi sul Suzuki Stage e consegnare alla band il premio alla carriera Città di Sanremo. Doveroso il ricordo di Stefano D’Orazio, storico batterista della band scomparso nel 2020 per complicazioni legate al Covid-19.

I 60 anni dei Pooh

“Sanremo per noi ha sempre rappresentato qualcosa di importante, non di speciale. Non solo grazie alla vittoria ma anche per tanti altri ricordi e momenti che abbiamo vissuto qui”, ha commentato emozionato Roby Facchinetti nel ricevere il premio. “La cosa bellissima è che proprio stasera comincerà questo anno di festeggiamenti, il nostro sessantesimo, e andrà avanti fino al 31”, ha detto Dodi Battaglia facendo riferimento alle celebrazioni per il sessantennale dei Pooh, che ricorre proprio quest’anno e che sarà celebrato anche con un tour dei Palasport. “Carlo, tu ogni 10 anni ci inviti”, ha scherzato Red Canzian rivolto a Carlo Conti ricordando l’ospitata al Festival del 2016, in occasione dei 50 anni della band.