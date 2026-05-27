Elezioni comunali ad Avellino, chi sono i consiglieri eletti: i nomi

Nello Pizza, candidato del Campo largo, ha vinto al primo turno. Dei 32 seggi a disposizione in Consiglio, in base ai risultati definitivi, alla maggioranza vanno 20 consiglieri comunali e all’opposizione 12 (6 a testa per gli sfidanti Gianluca Festa e Laura Nargi). Ecco tutti i nomi
Le elezioni comunali di Avellino hanno decretato la netta vittoria al primo turno di Nello Pizza. Il candidato del Campo largo, esponente del centrosinistra, ha conquistato la poltrona di sindaco incassando il 54,48% delle preferenze. Ecco i risultati definitivi dopo lo scrutinio delle 72 sezioni e i nomi dei consiglieri comunali che risultano eletti secondo Eligendo.
I risultati definitivi ad Avellino
A scrutinio completato, con un'affluenza alle urne del 69,83%, Nello Pizza ha ottenuto 17.048 voti e il 54,48% delle preferenze. Pizza era sostenuto dal Campo Largo: Pd, primo partito in città, M5s, Avanti Psi, Avs, Casa riformista e Noi di centro. Al secondo posto Gianluca Festa (civico sostenuto da Lega e Udc), che si è fermato al 25,38% con 7.943 voti. Ultima Laura Nargi (civica sostenuta da Forza Italia e Fratelli d'Italia), con il 20,14% delle preferenze e 6.302 voti.
Il nuovo Consiglio comunale: i seggi
I dati definitivi di tutte le sezioni hanno permesso di ufficializzare i risultati, in modo da conoscere la composizione del nuovo Consiglio comunale di Avellino e il numero di seggi assegnati. Da quanto è emerso, dei 32 seggi a disposizione alla maggioranza di Pizza vanno 20 consiglieri comunali e all’opposizione 12 (6 a testa per Festa e Nargi). I nomi, comunque, non sono ancora definitivi: i primi dei non eletti, ad esempio, potrebbero rientrare in Consiglio comunale se il neo sindaco sceglierà come assessori dei candidati che hanno già conquistato il seggio.
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I nomi dei consiglieri comunali di maggioranza eletti
Ecco i nomi dei 20 candidati più votati che dovrebbero sedersi in Consiglio comunale tra i banchi della maggioranza, divisi per lista.
- Il Pd conquista 8 seggi. I candidati più votati sono: Ettore Iacovacci (767 preferenze), Nicola Giordano (757), Enza Ambrosone (714), Luca Cipriano (511), Gennaro Cesa (475), Nicole Mazzeo (429), Marietta Giordano (373), Sara Iannaccone (372)
- Avanti - Psi - Avellino europea conquista 3 seggi. I nomi più votati sono: Giuseppe Giacobbe (387 voti), Gianluca Gaeta (349), Carmine Di Sapio (226)
- Anche il Movimento 5 Stelle ottiene 3 seggi. I candidati più votati sono: Antonio Aquino (432 preferenze), Pasquale Luca Nacca (399), Agostino De Rosa (354)
- Alleanza Verdi E Sinistra - Avellino Città Pubblica conquista 3 seggi. I nomi con più preferenze sono: Antonio Bellizzi (411 voti), Francesco Iandolo (355), Amalio Santoro (345)
- A Casa Riformista vanno 2 seggi. I nomi più votati sono: Sergio Trezza (641), Erica Stanco (535)
- Noi di Centro ha 1 seggio. Il candidato più votato è Gino Iannace (118 voti)
I nomi dei consiglieri di opposizione eletti
Tra i banchi dell’opposizione, come detto, nel nuovo Consiglio comunale siederanno 12 persone: 6 sono consiglieri di opposizione della coalizione di Festa e 6 della coalizione di Nargi. Ecco i nomi e le liste.
- Gianluca Festa, candidato sindaco che ha ottenuto il secondo posto dopo Pizza
- Davvero Avellino conquista 4 seggi. I nomi più votati sono: Marianna Mazza (600 preferenze), Mario Spiniello (591), Monica Spiezia (508), Jessica Tomasetta (461)
- W la Libertà ottiene 1 seggio. Il più votato è Diego Guerriero (269 voti)
- Laura Nargi, candidata sindaca che ha ottenuto il terzo posto
- Ora Avellino ottiene 2 seggi. I nomi più scelti sono: Nicola Poppa (325 preferenze), Gerarda Russo (276)
- Anche Forza Avellino ottiene 2 seggi. I più votati sono: Gerardo Melillo (357 voti), Marco Pericolo (255)
- Siamo Avellino conquista 1 seggio. Il più scelto è Alberto Bilotta (435 voti)
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