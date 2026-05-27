Elezioni comunali ad Avellino, chi sono i consiglieri eletti: i nomi

Nello Pizza, candidato del Campo largo, ha vinto al primo turno. Dei 32 seggi a disposizione in Consiglio, in base ai risultati definitivi, alla maggioranza vanno 20 consiglieri comunali e all’opposizione 12 (6 a testa per gli sfidanti Gianluca Festa e Laura Nargi). Ecco tutti i nomi

Le elezioni comunali di Avellino hanno decretato la netta vittoria al primo turno di Nello Pizza. Il candidato del Campo largo, esponente del centrosinistra, ha conquistato la poltrona di sindaco incassando il 54,48% delle preferenze. Ecco i risultati definitivi dopo lo scrutinio delle 72 sezioni e i nomi dei consiglieri comunali che risultano eletti secondo Eligendo.

I risultati definitivi ad Avellino

A scrutinio completato, con un'affluenza alle urne del 69,83%, Nello Pizza ha ottenuto 17.048 voti e il 54,48% delle preferenze. Pizza era sostenuto dal Campo Largo: Pd, primo partito in città, M5s, Avanti Psi, Avs, Casa riformista e Noi di centro. Al secondo posto Gianluca Festa (civico sostenuto da Lega e Udc), che si è fermato al 25,38% con 7.943 voti. Ultima Laura Nargi (civica sostenuta da Forza Italia e Fratelli d'Italia), con il 20,14% delle preferenze e 6.302 voti.

Il nuovo Consiglio comunale: i seggi

I dati definitivi di tutte le sezioni hanno permesso di ufficializzare i risultati, in modo da conoscere la composizione del nuovo Consiglio comunale di Avellino e il numero di seggi assegnati. Da quanto è emerso, dei 32 seggi a disposizione alla maggioranza di Pizza vanno 20 consiglieri comunali e all’opposizione 12 (6 a testa per Festa e Nargi). I nomi, comunque, non sono ancora definitivi: i primi dei non eletti, ad esempio, potrebbero rientrare in Consiglio comunale se il neo sindaco sceglierà come assessori dei candidati che hanno già conquistato il seggio.