È sempre la presidente del Consiglio a ricordare, parlando a Rtl 102.5, che tutto ruota intorno agli accordi bilaterali tra l’Italia e gli Stati Uniti su questo tema. In Italia infatti ci sono diverse basi militari concesse agli americani (che ospitano anche alcune armi nucleari statunitensi) in virtù di accordi che risalgono al 1954 e che sono man mano stati aggiornati nel tempo. Il documento a cui fa riferimento la premier è il Bilateral Infrastructure Agreement, poi aggiornato nel 1973 e attualizzato con un Memorandum d’Intesa Italia-Usa del 1995. Prima di tutti c’era però stato l’accordo di Londra (o Nato Sofa), del 1951.

