Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Droni Shahed, cosa sono le armi prodotte in Iran e in quali guerre si utilizzano

Mondo
©Getty

Introduzione

Questi droni, inventati da Teheran, dopo essersi rivelati determinanti nella guerra in Ucraina, stanno avendo un ruolo centrale anche nel conflitto in Medio Oriente, dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Teheran ha reagito con il lancio degli Shahed - e non solo - contro Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bharein. E questa tattica sta esaurendo rapidamente gli arsenali dei sofisticati, e molto cari, intercettori 'made in Usa' (TUTTE LE NEWS SUL CONFLITTO LIVE).

 

Gli Shahed sono poco costosi, piccoli e, quando arrivano sull'obiettivo, si fanno esplodere. Possono essere prodotti rapidamente e possono essere lanciati in maggiore quantità rispetto ai missili. Ecco tutte le loro caratteristiche

Quello che devi sapere

Come funzionano gli Shahed

Il nome dei droni ha un significato ben preciso: Shahed in persiano vuol dire “testimone della fede” o “martire”.

 

Questi dispositivi, che costano tra i 20mila e i 50mila euro, hanno preso piede a partire dal 2020 e, man mano, ne sono stati sviluppati diversi modelli. Tutti, però, sono molto semplici: la forma è triangolare e i dispositivi hanno sul davanti una carica esplosiva da 50 chilogrammi che si innesca all’impatto. La guida si basa sul sistema Gps preimpostato prima del decollo. Questo vuol dire che, da terra, vengono inserite le coordinate e poi il drone parte per raggiungerle.

 

 

Per approfondire:

Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo

1/6

Shahed-136

Il modello più di successo e conosciuto è lo Shahed-136. Lungo 3,5 metri, e con un’apertura alare di 2,5 metri, ha un motore a combustione interna e può volare per oltre 2000 chilometri a velocità bassa e facendo molto rumore. È stato impiegato per la prima volta nel giugno del 2021 contro la petroliera israeliana 'Mercer Street', nel Golfo dell'Oman, provocando la morte di due persone.

©Getty
2/6
pubblicità

Le caratteristiche che rendono unico lo Shahed

Lo Shahed, di fatto, è riuscito a portare un cambiamento molto significativo nel mondo bellico, e per vari motivi. Innanzitutto è un drone kamikaze: dentro, come detto, non c’è nessuno, ma solo carica esplosiva pronta a innsecarsi una volta raggiunti gli obiettivi.

 

Uno dei suoi punti forti, come anticipato, è anche il suo costo relativamente basso, o comunque inferiore ad altre alternative. Si aggira tra i 20mila e i 50mila dollari, a seconda delle tecniche specifiche utilizzate.

 

Dal punto di vista operativo, poi, è molto apprezzato per la sua gittata lunga. Insomma: è un’arma efficace e piuttosto economica, che soltanto fino a pochi anni fa non esisteva. 

3/6

Prima in Iran, poi in Russia

Sviluppato dall’Iran, il drone è stato poi utilizzato anche dai suoi alleati, dallo Yemen (compresi gli Houthi) alla Russia che, in un secondo momento, ha cominciato a produrlo internamente, con il nome Geran. Mosca ha lanciato un gran numero di droni Shahed/Geran sull’Ucraina. Lo scorso autunno la media giornaliera è salita da un’unica unità nel settembre 2022 (l’invasione è iniziata il 24 febbraio di quell’anno) alle 194 unità di settembre 2025, secondo dati forniti dalla CNN

4/6
pubblicità

La mossa degli Usa

Il 28 febbraio gli Stati Uniti, nel loro attacco all'Iran, hanno usato a loro volta un drone: il Low-Cost Unmanned Combat Attack System, o LUCAS, che sembra quasi identico ai droni Shahed. Gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran hanno rappresentato il ​​primo impiego noto, in combattimento, del drone sviluppato dall'azienda di difesa americana SpektreWorks.

 

Come ricorda Business Insider, persino il Comando Centrale degli Stati Uniti ha riconosciuto il suo legame con gli Shahed, affermando che "i droni a basso costo, modellati sui droni Shahed iraniani, stanno ora sferrando una vendetta di stampo americano".

5/6

Perché gli Shahed sono pericolosi, per tutti

Resta il fatto che i droni in stile Shahed pongono problemi a tutte le forze armate. Sono così economici che è possibile lanciarne molti di più rispetto ai missili, e possono distruggere armamenti molto più costosi.

 

È vero anche che mon tutti raggiungono gli obiettivi e che sono generalmente più facili da intercettare rispetto ai missili balistici. Ma questo compromesso è insito nella loro progettazione: alcuni penetrano le difese dei nemici, creano pressione psicologica e costringono gli avversari a impiegare costosi intercettori.

 

Gli Usa, ad esempio, dispongono di sofisticati sistemi di difesa aerea, ma affidarsi a intercettori molto costosi contro grandi volumi di droni economici solleva interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine delle proprie difese.

 

Per approfondire:

Iran, quanto durerà la guerra? Missili, droni e forze militari: l’arsenale di Teheran

6/6
pubblicità

Leggi anche

Mondo

Basi militari Usa in Italia e in Europa, dove sono e che ruolo hanno

Mondo

Missile dall’Iran verso la Turchia, cos’è successo e le reazioni

Mondo

Guerra in Iran, la storia dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi

Mondo

Telecamere del traffico hackerate e IA: così è stato ucciso Khamenei

Mondo

Guerra Iran, quali aiuti potrebbe inviare l’Italia ai Paesi del Golfo