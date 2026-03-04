Introduzione

Questi droni, inventati da Teheran, dopo essersi rivelati determinanti nella guerra in Ucraina, stanno avendo un ruolo centrale anche nel conflitto in Medio Oriente, dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Teheran ha reagito con il lancio degli Shahed - e non solo - contro Emirati Arabi Uniti, Qatar e Bharein. E questa tattica sta esaurendo rapidamente gli arsenali dei sofisticati, e molto cari, intercettori 'made in Usa' (TUTTE LE NEWS SUL CONFLITTO LIVE).

Gli Shahed sono poco costosi, piccoli e, quando arrivano sull'obiettivo, si fanno esplodere. Possono essere prodotti rapidamente e possono essere lanciati in maggiore quantità rispetto ai missili. Ecco tutte le loro caratteristiche